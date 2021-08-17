Перед осенне-зимним сезоном в «Коммерсанте» появилась публикация о том, что рынок кикшеринга — это золотое дно:
в первом полугодии число их клиентов выросло в пять раз, превысив 10 млн. При этом самокатов оказалось всего 120 тыс.
Непонятно, как связаны эти числа: например, внутри редакции Roem.ru 4 клиента кик-шеринга и где-то 10 поездок на самокате за полгода. Нехватку же самокатов на рынке легко может ощутить любой москвич, пробирающийся пешком через центр города заваленный этими самыми самокатами даже вечером пятницы и субботы.
Вероятнее всего мы имеем дело с попыткой кикшеринговых компаний подогреть к себе интерес в преддверии климатически и финансово холодного осенне-зимнего сезона.
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В Омске в начале лета запустили прокат самокатов, мало того что на старте уже треть была не жизнеспособных это ладно, куча багов в дырявом приложении тоже ладно, списание с карты веерные это уже не ладно.
Списания с карты оспариваются на «ура», но в целом уровень людей, прочитавших об успехах кикшеринга понятен, да
Сейчас вот в это всё на серьёзных щах будет предлагаться инвестировать тревожным дядям в хороших костюмах, которые опасаются — не упустили ли они какой-то жирной темы на рынке.