Рынок самокатов оказался золотым дном для инвестора (cool story для августа, да-да)


Перед осенне-зимним сезоном в «Коммерсанте» появилась публикация о том, что рынок кикшеринга — это золотое дно:

в первом полугодии число их клиентов выросло в пять раз, превысив 10 млн. При этом самокатов оказалось всего 120 тыс.

Непонятно, как связаны эти числа: например, внутри редакции Roem.ru 4 клиента кик-шеринга и где-то 10 поездок на самокате за полгода. Нехватку же самокатов на рынке легко может ощутить любой москвич, пробирающийся пешком через центр города заваленный этими самыми самокатами даже вечером пятницы и субботы.

Вероятнее всего мы имеем дело с попыткой кикшеринговых компаний подогреть к себе интерес в преддверии климатически и финансово холодного осенне-зимнего сезона.

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Добавить 2 комментария

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    Oleg Brints Brints & Partners

    В Омске в начале лета запустили прокат самокатов, мало того что на старте уже треть была не жизнеспособных это ладно, куча багов в дырявом приложении тоже ладно, списание с карты веерные это уже не ладно.

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    Юрий Синодов > Oleg Brints контекст

    Списания с карты оспариваются на «ура», но в целом уровень людей, прочитавших об успехах кикшеринга понятен, да

    Сейчас вот в это всё на серьёзных щах будет предлагаться инвестировать тревожным дядям в хороших костюмах, которые опасаются — не упустили ли они какой-то жирной темы на рынке.

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