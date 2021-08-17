Татьяна Лысова отметила в Facebook, что ушла из «Медузы». Она появилась там в январе 2020 года в качестве первого замглавреда и руководителя московского бюро специальных корреспондентов. До этого работала заместителем главного редактора службы политической информации в «Интерфаксе» и главным редактором в «Ведомостях». Она никак не прокомментировала расставание с «Медузой» и пока ничего не сообщила о новом месте работы.

В июне из «Медузы» ушла Мария Коломыченко, которая в августе этого года возглавила стратегические проекты в команде коммуникаций поиска Яндекса. На её решение уйти из журналистики повлияло признание издания иноагентом. Главный редактор «Медузы» Галина Тимченко, напротив, после этого события решила из издания не уходить, хотя у неё возникли серьёзные проблемы со здоровьем.