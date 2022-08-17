Созданный россиянами и зарегистрированный на Кипре разработчик мобильных игр Nexters раскрыл подробности своего ухода из России. Nexters продал три принадлежащие ему игровые студии Nexters Studio, Nexters Online, Lightmap и Gamepositive по символической стоимости. Стопроцентная доля в Nexters Studio была продана за 200 руб., аналогичная доля в Nexters Online — за 100 руб, в Lightmap — также за 100 руб., доля в Gameposifitve в 70% — тоже за 100 руб. Nexters оценивает свои убытки от продажи Nexters Studio, Nexters Online, Lighmap и Gamepositive в $2,17 млн. Кроме того, на счетах этих компаний находилось $7,7 млн. То есть общие убытки от ухода Nexters из России составляют $9,85 млн. Ранее компания заявила Forbes, что собирается продать российский бизнес местному менеджменту. Nexters перестанет «напрямую работать» в России, а головной офис на Кипре не будет получать выручку от российских платформ — она пойдет на развитие и поддержку компании и игр в России.

Компания Nexters была основана россиянами Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским. Совладельцами компании выступают братья Игорь и Дмитрий Бухманы, создатели другого разработчика мобильных игр — Playrix. Основной продукт Nexters — RPG Hero Wars. В 2021 г. Nexters вышла на биржу через слияние со SPAC Kismet Acquisition One, созданной экс-гендиректором «Мегафона» Иваном Тавриным. В ходе сделки фонды Mubadala (суверенный фонд Объединенных арабских эмиратов) и VPE Capital (инвестирует в проекты на территории России и Казахстана) решили вложить в Nexters $50 млн. Сумма всей сделки составила $350 млн. В начале 2022 г. Nexters объявила о покупке трех игровых разработчиков с российскими корнями: Rj Games, Royal Ark и вышеупомянутой Gracevale (Club Games). Общая сумма этих сделок составила $100 млн.