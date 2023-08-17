О том, что Wildberries планирует выйти на рынок Китая, «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами онлайн-ритейлера. По его словам, маркетплейс уже начал переговоры с потенциальными партнерами. Внимание владельцев Wildberries к данному рынку подтверждают и данные открытого реестра китайского бюро по товарным знакам: Wildberries зарегистрировала свой бренд в Китае, причем во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг. Представитель онлайн-ритейлера от комментариев отказался. Запрос в министерство коммерции Китая остался без ответа.

До марта 2022 г. Wildberries имела представительства в 18 странах мира, в том числе в США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании. После начала СВО компания прекратила работу в недружественных западных странах. Сейчас она представлена в Казахстане, Белоруссии, Армении, Узбекистане, Киргизии и Израиле. С 1 августа ритейлер начал также работать в Азербайджане. Судя по всему, теперь компания решила переориентироваться на страны Азии. По крайней мере, согласно данным национальных публичных реестров, в последние два года онлайн-ритейлер зарегистрировал свой товарный знак еще и в Индии, Монголии, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, на Филиппинах, в Афганистане и Северной Корее.

Wildberries все-таки хочет попробовать работать в Азии в качестве замены «походу на Запад», уверен партнер Cross Insights Борис Овчинников. Он считает, что маркетплейс решит привлечь на свою площадку как местных продавцов, так и российских поставщиков, которые имеют прямые контакты с локальными производителями или тех, кто как минимум занимается импортом. Wildberries – безоговорочный лидер среди российских маркетплейсов по объему экспорта, напоминает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, этот показатель составляет около 5–7% от общего оборота компании. Выход в новую страну помогает онлайн-ритейлеру развивать отношения с местными продавцами, готовыми работать в том числе и на российском рынке, конкуренция на котором на фоне санкций сильно снизилась, рассуждает эксперт. Другие маркетплейсы, например Ozon Global и «Яндекс.Маркет», также привлекают зарубежных поставщиков, в том числе из Китая, добавляет Бурмистров.