Команда студентов магистратуры факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ DoubleA Team в составе Андрея Беляева, Александра Громова и Константина Софиюка победила на одном из крупнейших хакатонов по искусственному интеллекту и компьютерному зрению для беспилотников VisionHack. Еще одна команда студентов МГУ GMLvision в составе Ильи Петрова, Сергея Дуканова и Владимира Гузова заняла третье место. МГУ стала лучшей среди 27 команд из таких университетов, как Массачусетский технологический институт, университет Кембриджа, Аризонский университет, Пекинский научно-технический университет, МГУ, МФТИ, НИТУ «МИСиС», ИТМО, Иннополис и других.

Три дня участники решали задачи по созданию собственной интеллектуальной подсистемы помощи водителю, которая способна автоматически определять различные события на дороге. Капитан команды-побелителя Андрей Беляев рассказал, что они пошли по методу обучения нейронных сетей: за время хакатона ребята разработали необходимые архитектуры, чтобы настроить работу нейросетей под данные задачи, а в итоге показали лучший результат почти по всем типам задач. Только в случае с лежачим полицейским у нескольких команд оказалось более удачное решение.