Учёные так и не создали эликсир бессмертия, не научились выращивать молодильные яблоки, однако, открытия, как с помощью технологий сохранить здоровье, происходят регулярно. Телематика и компьютерный анализ данных, датчики состояния здоровья, дистанционные консультации врачей, онлайн-продажа лекарственных препаратов, медицинские гаджеты и приложения для смартфонов — таков сейчас неполный перечень векторов развития информационных технологий в медицине. Интернет, мобильная связь и смартфон породили новое направление, которое называется mHealth (или мобильное здравоохранение).

Онлайн продажа лекарственных средств

На сегодняшний день интернет-торговля является одним из самых быстрорастущих сегментов мобильного здравоохранения. По данным PayPal и DataInsight, 36% пользователей хотя бы раз делали покупки товаров или услуг со смартфона. Очевидно, что онлайн-продажа лекарственных средств — это удобная услуга, которая будет стремительно развиваться. В октябре 2017 году в Правительстве РФ планируют рассмотреть законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом». Однако даже после легализации торговли через интернет останутся ограничения для развития онлайн-аптек. Сейчас аптеки только размещают на своих сайтах перечень товаров с ценами, а покупатель формирует свою корзину и забирает заказ в удобном пункте сети. Следует отметить, что прямого запрета на продажу лекарственных средств посредством онлайн-сервисов нет, однако доставка лекарств разрешена только для отдельных категорий покупателей — на основании ст. 2 Федерального закона РФ от 09.01.1997 N 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий героям социалистического труда и полным кавалерам ордена трудовой славы» (в ред. от 02.07.2013) и ст 1.1 Закона РФ от 15.01.1993 N 4301−1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы».

Первый ограничивающий фактор развития рынка — это законодательные барьеры для такого вида торговли, а также специальные требования к технологии доставки и продаже рецептурных лекарств. Сейчас рассматривается предложение разрешить дистанционную продажу медикаментов только аптекам с лицензией на фармацевтическую деятельность, с обученным персоналом и условиями для хранения лекарств, а доставка должна будет осуществляться только курьером с фармацевтическим образованием или же провизором.

Второй сдерживающий фактор — это технологический разрыв между крупными аптечными сетями, фармдистрибьюторами и мелкими игроками: небольшие компании, очевидно, отстают в этой борьбе, и большинство из них будет вынуждено присоединится к любому из объединений, чтобы получить доступ к готовым платформам и присутствовать на онлайн-рынке.

Безусловно, что после принятия закона, доля продаж через онлайн-аптеки будет стремительно расти и наберет обороты. Особенно такая форма заказов будет удобна для хронически больных людей, которым нужно регулярно докупать лекарственные средства для продолжения курса лечения. По оценкам экспертов, объем этого рынка в течение года после снятия запрета составит от 16,5 млрд до 37,5 млрд руб.

Война за потребителя: малые игроки против крупных аптечных сетей

Потребность в покупке лекарств, как правило, возникает неожиданно, а удовлетворить её нужно очень быстро: онлайн-покупатели отдадут предпочтение аптекам, обеспечивающим быструю доставку. Согласно опросу Google, 71% пользователей интернета в России рассматривают возможность покупки лекарств онлайн. Здесь прослеживается аналогия с доставкой готовой еды: мы увидим разделение на районы обслуживания.

Последнее предложение в попытке легализовать онлайн-торговлю лекарствами 9 августа 2017 года сделала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Суть его в том, чтобы разрешить продажу тем компаниям, которые зарегистрированы на сайте Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).

Учитывая эти два момента, небольшие игроки все-таки смогут существовать на рынке онлайн-фармацевтики после легализации удаленной покупки лекарств. Сейчас на аптечном рынке идёт консолидация, что также повлияет в лучшую сторону на технологическую готовность аптек работать в онлайн формате.

Телемедицина

Наконец-то принятый закон о телемедицине, разрешает дистанционные консультации, передачу рецептов пациенту, а также дистанционное наблюдение после приема (Совет Федерации 25 июля 2017 года одобрил закон о внедрении в РФ телемедицины). Именно однократная личная встреча «легитимизирует» дальнейшее дистанционное общение между врачами и пациентами — для «консультаций» и «наблюдения после приема». Это, конечно, в значительной степени ограничивает эффективность телемедицины, за официальным диагнозом пациенту всё равно необходимо будет посетить медучреждение.

Что будет?

В России есть большое количество барьеров для развития и роста рынка онлайн продаж лекарственных средств и телемедицины. И дело не только в законодательстве. У наших людей есть сомнения во всём, что не выглядит как традиционная клиника, в которую нужно физически дойти. Врачи в большинстве своём пока тоже не верят, что телеконсультация сможет заменить очный первичный приём (полноценный осмотр, сдачу всех анализов), хотя именно в телемедицине как альтернативе первичному очному приёму нуждаются многие наши сограждане, не имеющие доступа даже к фельдшеру или терапевту, но имеющие доступ к интернету.

В России в силу низкой доступности качественной медицины в регионах и больших расстояний между населёнными пунктами в долгосрочной перспективе ожидается рост рынка телемедицины.

Развитию рынка телемедицины будут способствовать создание и продажа медицинских гаджетов, предназначенных для удаленного мониторинга здоровья, технологии пост лечебного ведения пациентов с помощью медицинских гаджетов и удаленного наблюдения врача. Будут создаваться новые гаджеты, их возможности будут совершенствоваться — от специализированных, для решения локальных проблем со здоровьем, до полноценных умных браслетов, которые способны отслеживать состояние организма в комплексе.

Основной рост и интерес ожидается в регионах, в связи с тем, что пациенты, у которых есть доступ в интернет, получили возможность консультироваться с врачом дистанционно и получать консультации у своего лечащего врача в медучреждениях, расположенных в больших городах миллионниках. Надобность постоянно преодолевать расстояния только лишь для консультации или корректировки лечения пропала. Сейчас именно жители отдаленных регионов особенно остро нуждаются в профессиональной дистанционной медицинской помощи.

Но, не все смогут закрепиться на этом рынке, многие новые игроки телемедицинского рынка, возможно, вскоре покинут его. Даже, если после принятия закона, будет всплеск спроса из-за любопытства к новой услуге, то он будет локальным. На рынке останутся лишь те компании, которые захотят работать с недоверием клиентов, недоверием к врачам со стороны пациентов, преодолевать сложности с обучением врачей и внедрением новых технологий.

Прогнозы

Согласно отчету ВОЗ, более 50% стран членов ВОЗ имеют стратегию развития eHealth (электронного здравоохранения), и 90% из них нацелены на всеобщий охват медицинским обслуживанием. 83% стран заявили о реализации хотя бы одной из инициатив mHealth.

Наиболее широкое распространение из всех областей телемедицины имеет телерадиология — передача на расстояние медицинских диагностических изображений (77%). mHealth продолжает быть динамично развивающимся направлением. Основным драйвером для mHealth решений останется тренд на снижение стоимости доступа в интернет и стоимости смартфонов. Наиболее перспективные направления, пользующиеся спросом — это мониторинг состояния здоровья, контроль посещения врачей и приема лекарств, а также системы поддержки принятия решений.

Настоящая ценность mHealth — это когда лечащий врач может использовать собранные показания без сомнения в их достоверности: в перспективе помимо зарубежных должны появиться, в том числе и российские платформенные решения для сбора и обработки данных с таких устройств. Несмотря на то, что носимая электроника так и не получила взрывного роста, как например смартфоны в свое время, она заняла значимое место в сфере mHealth прежде всего в развитых странах с высоким уровнем дохода. Новые технологии, которые превращают смартфон в полноценное медицинское устройство уже на подходе — сейчас смартфоны с помощью дополнительных устройств умеют измерять пульс, артериальное давление, уровень гемоглобина, оценивать функцию дыхания. Появление новых прорывных технических решений в mHealth — вопрос 2−3 лет.

Согласно прогнозу Zion Market Research, глобальный рынок телемедицины вырастет до 12 млрд долларов США к 2022 году со среднегодовым темпом роста в 30%, mHealth рынок вырастет до 104 млрд долларов США. Существующий рынок телемедицины в России эксперты оценивают в сумму 5−18 млрд рублей. В перспективе 3−5 лет телемедицина может занять 30% рынка частных медицинских услуг при условии полного снятия законодательных ограничений.

Несовершенство законодательной базы является главным барьером для развития дистанционных услуг в сфере здравоохранения — сервисов телемедицины, доставки лекарственных средств. Разработка и принятие законов отвечающих мировым стандартам сделает направление mHealth в России привлекательным для инвестиций, что в конечном итоге приведет к существенному улучшению в обеспечении населения медицинской помощью и лекарственными препаратами.