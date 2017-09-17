Показ «Яндексом» медийной рекламы детского питания «Агуша» в радиусе одного километра от магазинов «Лента» и «Дикси» вызвал рост продаж «Агуши» на 10 и 8 процентных пунктов в «Ленте» и «Дикси» соответственно, по сравнению с магазинами контрольной группы, рассказали владельцы бренда из PepsiCo и рекламная система. Партнёры раскрыли данные об эксперименте, который прошёл с 17 ноября по 7 декабря прошлого 2016 года. Баннеры, таргетированные на молодых мам, приглашали покупателей и на мобильных, и настольных устройствах.

Следует отметить, что структура продажи еды и продажи других товарных категорий в России существенно отличаются. Например простимулированная через онлайн покупка телефона или куртки (и баннер с телефоном, с курткой, на которых заработает «Яндекс») — привычное явление. Баннер, который предлагает зайти в ближайший продуктовый и купить со скидкой детское питание по акции — это экзотика, пока ещё ярко бросающаяся в глаза.

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«Яндекс» во второй для себя раз запустил геопривязанные объявления в мае 2016 года. Тогда новый «Момент» заменил закрытый «Город». Годом ранее «Яндекс» уже показал заинтересованность оффлайном и приобрёл 10% агрегатора офлайн-скидок «Едадил», созданный экс продакт-менеджером «Яндекса» Натальей Шагариной. «Едадил» демонстрирует предложения вышеупомянутых «Ленты», «Дикси» и других популярных оффлайн-магазинов, скидки, карту.

С осени 2015 года работает конкурирующий продукт для малого и среднего бизнеса у «Максима Телеком» — он позволяет таргетировать рекламу по станциям метро. В декабре 2015 года таргетирование рекламы в зависимости от местоположения с точностью до десятков метров появилось у Вконтакте «Одноклассников», «Моего Мира» и других проектов Mail.ru Group.