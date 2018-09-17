Пресс-служба Яндекса рассказала ТАСС, что компания попросила Мосгорсуд привлечь Mail.ru Group (MRG) и Rutube на процесс, где Яндекс пытается опровергнуть обвинения в видеопиратстве. Оппонент Яндекса, холдинг «Газпром-Медиа» ранее уже добился решения о предварительных обеспечительных мерах в отношении поисковика. По решению Мосгорсуда Яндекс.Видео могло пропасть из свободного доступа в Рунете, однако накануне блокировки Яндекс удалил пиратские копии видео принадлежавшего телеканалам холдинга. После чистки своей страницы от пиратских видео Яндекс упомянул, что нелегальный контент легко найти в других поисковиках или в соцсетях. MRG владеет тремя соцсетями, среди которых, по оценке Торгового представительства США, есть и один из крупнейших в мире источников нелегальных фильмов и сериалов — соцсеть ВКонтакте. Яндекс воздержался от обвинений MRG через суд и просит привлечь холдинг третьей стороной процесса: «чьи интересы затронуты судебными актами по рассматриваемому делу». Дополнительно представитель поисковика рассказал, что принципы поиска по видео, применяемые Яндексом, делают исполнение требования правообладателей технически невозможными.

Свежее ходатайство Яндекса пока не рассмотрено. Рассмотрение исков по существу назначено на 27 сентября. «Неисполнимое» требование «Газпром-медиа» и Мосгорсуда Яндекс выполнил 30 августа. В этот день, пиратские копии некоторых сериалов, которые проигрывались непосредственно в домене yandex.ru, без перехода на сайты пиратов, пропали.

Сегодня представитель «Яндекса» рассказал ТАСС о ходе процесса, досудебная подготовка к которому проходит в закрытом режиме: «В ходе заседания мы представили несколько ходатайств, направленных на формирование полной и достоверной доказательственной базы, а также определение полного круга лиц, участие которых в рассматриваемом деле необходимо для вынесения судом правосудного решения. Заявленные нами ходатайства включали ходатайства о привлечении третьих лиц, таких как Mail.ru Group, Rutube и других сайтов, чьи интересы затронуты судебными актами по рассматриваемому делу», — кроме того к делу должны быть привлечены эксперты: «Заключение экспертов поможет суду разобраться в сложных технических деталях, объясняющих принцип работы поиска по видео и невозможность исполнения предъявленных нам требований».