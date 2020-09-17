Сбербанк показал ребрендинг Яндекс.Денег. Название и стиль окончательно сменятся 15 декабря, до этого новый и старый бренды будут существовать одновременно.

В основе нового логотипа — набранное латиницей слово money и кириллическая буква «Ю», составленная из апострофа и круга. Круг символизирует монету, а считываемые латинские I и O — Input / Output — отсылка к технологической ДНК компании.

К функциям Яндекс.Денег добавятся сбербанковские: вход по Сбербанк ID, SberPay, «Плати QR», будет развиваться программа лояльности и доступный ассортимент карт.

В Яндекс.Деньгах/ЮMoney сейчас 60 млн кошельков, выпущено 19 млн виртуальных карт и 2 млн пластиковых. К ЮKassa подключились около 120 тыс сайтов. Пластиковые карты, выпущенные под старым брендом, будут работать до завершения их срока действия.