Пользователи приложения Mylistory с понедельника жалуются в отзывах, что оно не работает. Приложение стало известным в 2018 году, когда в нём зарегистрировался заблокированный в Инстаграме Рамзан Кадыров и рассказал об этом в своем телеграм-канале. За два дня после этого количество пользователей доросло до 100 тысяч, в целом Кадыров упоминал там сервис 6 раз.

Само приложение было сильно похоже на клон Инстаграма, но разработчик рассказал, что обдумывал свою социальную сеть 10 лет. Одной из уникальных функций была показательная порка пользователей за плохое поведение:

Мы хотим начать воспитательные процессы в интернете — будем прилюдно блокировать пользователей в наказание за оскорбительное поведение в комментариях, за непристойные моменты в общении. Никнеймы нарушителей будут выделять красным цветом, чтобы остальные пользователи видели, что те заблокированы

Кроме того, в приложении можно было сохранять фото из ленты, зато нельзя -- копировать текст. Логотип в виде треугольника создатель приложения объяснял стремлением к балансу в социуме:

На самом деле — это не треугольник, а пирамида линзой фотоаппарата. Линза символизирует подобного рода приложения. Насколько мы знаем из первых уроков геометрии, пирамида — это одна из самых устойчивых геометрических фигур. Если ее перевернуть, она становится одной из самых неустойчивых фигур, и тем самым лучше всего символизирует социум, который должен быть в балансе.

Эсханов изначально не собирался делать соцсеть привязанной к региону, да и Кадыров её так не воспринимал, но после его регистрации в Mylistory появились аккаунты других чеченских чиновников, медиа и официальных организаций, например, «Чеченэнерго», а СМИ стали постоянно называть приложение «чеченским» и «республиканским». В отзывах на AppStore есть заявление, что «бюджетников заставляют качать» приложение.