Госдума может принять в первом чтении закон, обязывающий операторов блокировать по запросам руководства тюрем сим-карты, с которых с противоправными целями звонят заключенные.
Законопроектом предлагается наделить руководителей территориальных органов уголовно-исполнительной системы полномочиями обращаться к операторам связи с запросом о прекращении обслуживания абонентских номеров, которые незаконно используются на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции уже одобрил законопроект и порекомендовал к принятию. Один из его авторов отметил, что использование мобильной связи заключенным и так запрещено, но «количество изымаемых там мобильных устройств не сокращается», а их наличие способствует как совершению преступлений, так и «финансовой поддержке лидеров преступной среды».
Представители ФСИН России продемонстрировали на заседании Комитета изъятые в учреждениях УИС средства мобильной связи размером всего в несколько сантиметров. Для передачи средств связи и других запрещенных предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы всё чаще используются самые современные средства доставки, включая беспилотники. Причём далеко не всегда удаётся обнаружить проносимые средства мобильной связи в процессе досмотра и с помощью рентгеновских установок.
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Мне вот всегда было непонятно, отчего бы просто сотовую связь не глушить в подобных учреждениях, дешево, надежно и практично.