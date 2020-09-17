Госдума может принять в первом чтении закон, обязывающий операторов блокировать по запросам руководства тюрем сим-карты, с которых с противоправными целями звонят заключенные.

Законопроектом предлагается наделить руководителей территориальных органов уголовно-исполнительной системы полномочиями обращаться к операторам связи с запросом о прекращении обслуживания абонентских номеров, которые незаконно используются на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции уже одобрил законопроект и порекомендовал к принятию. Один из его авторов отметил, что использование мобильной связи заключенным и так запрещено, но «количество изымаемых там мобильных устройств не сокращается», а их наличие способствует как совершению преступлений, так и «финансовой поддержке лидеров преступной среды».