16 сентября в России начала становиться недоступна функция «Частный узел», имеющаяся в iCloud+ в iOS 15 и macOS 12. Она маскирует IP-адрес и шифрует трафик в Safari, не позволяя сайтам и провайдеру отслеживать действия пользователя. При этом страна IP не меняется, так что функция не даёт доступа к запрещённым в стране ресурсам.

Ранее 16 сентября Apple, Google, Twitter и Facebook обсуждали на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. Компании призвали «воспользоваться последним шансом и перестать нарушать российское законодательство».

Нарушением российского законодательства считается участие иностранных лиц и организаций в избирательной кампании в любых формах и любыми способами, финансирование предвыборной агитации за счет иных средств, кроме официальных избирательных фондов партий, напомнил политик. Кроме того, запрещается бесплатное или по заниженным ценам выполнение работ и услуг, «прямо либо косвенно связанных с выборами, направленных на достижение электоральных результатов», оказание материальной поддержки кандидатам или партиям вне их избирательных фондов.

Распространение информации об экстремистских организациях и отказ удалять эту информацию тоже являются нарушением закона, напомнили в Совфеде. За неудаление информации компании уже оштрафовали на 130 миллионов рублей в общей сумме. Если нарушения продолжатся, к компаниям могут применить оборотные штрафы и «другие рычаги воздействия».

17 сентября Apple и Google удалили приложение Навального из аппсторов. 16 сентября представители Apple утверждали, что этого невозможно сделать «из-за правовых тонкостей».

Третьего сентября арбитражные суды Москвы в рекордно короткие сроки вынесли определения, в которых Google и Яндексу запрещается использовать умное голосование как ключевое слово: «Запретить оператору поисковой системы компании Google, LLC использовать обозначение „Умное голосование“ в поисковой выдаче принадлежащей ей поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска». Яндекс убрал из выдачи «Умное голосование».