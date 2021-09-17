Центробанк продолжает отрезать россиян от криптовалют, назвав их «эмоциональной покупкой»


ЦБ приступил к работе с банками по заторможению платежей в пользу криптобирж, чтобы снизить риски «эмоциональных» покупок криптовалют, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов во время выступления на международном банковском форуме «Банки России — XXI век».

Швецов назвал криптовалюты «высокотехнологичной финансовой пирамидой» и «минным полем», потому что неизвестно, как и когда пирамида может рухнуть. Он подчеркнул, что владельцы криптовалют «никак не защищены регуляторами», и даже хранить их рисковано. Позже он рассказал журналистам, что «обсуждается внесение законодательных изменений, чтобы более четко запретить использование криптовалюты и ввести административную и уголовную ответственность». Пока криптовалюты в России не запрещены (но не могут в России выпускаться и использоваться как средство платежа). Возможность доступа неквалифицированных инвесторов к криптовалютам Центробанку тоже не нравится.

Опрошенные Forklog эксперты считают, что технически реализовать блокировку покупки криптовалюты на бирже несложно: «У бирж не бесконечное число счетов и меняются они нечасто. Соответственно, властям достаточно просто заблокировать счета при переводе на биржи и параллельно мониторить их сайты, чтобы отслеживать, не изменились ли реквизиты. После этой простой операции пользователем будет гораздо сложнее пополнять счета».

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