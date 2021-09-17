Издание Wall Street Journal анонсировало серию разоблачительных статей про Facebook на основе найденных им внутренних документов и конфиденциальных бесед с сотрудниками. Опубликовано уже четыре истории о том, как соцсеть пренебрегает защитой пользователей, не следует собственным принципам, использует алгоритмы во вред людям. Утверждается, что сотрудники самой компании недовольны многими из этих фактов, но Марк Цукерберг к ним не прислушивается и единолично принимает токсичные решения. Уже опубликованы 4 расследования:

«Белые списки» для популярных и знаменитых пользователей: на них не распространяются общие принципы модерации , их сомнительные посты вручную анализируют опытные сотрудники Facebook , они регулярно публикуют контент , недопустимый для обычных пользователей ( мы в Roem.ru писали об этом ранее). Внутреннее расследование Facebook показало , что « Инстаграм» плохо влияет на ментальное здоровье молодежи , особенно девочек-подростков. Вместе с тем соцсеть анонсировала отдельное приложение для пользователей младше 13 лет , которым по правилам нельзя регистрироваться в «Инстаграме». После публикации этого материала конгрессмены направили Facebook письмо с предложением отказаться от приложения для подростков. Заодно они напомнили Цукербергу , как во время слушаний в парламенте он называл неубедительными результаты исследований о влиянии соцсетей на ментальное здоровье молодежи , и что сам он утверждал , что видел исследования о позитивном влиянии. В 2018 году в алгоритмы Facebook были внесены изменения , чтобы остановить падение вовлечённости пользователей. Марк Цукерберг заявлял , что изменения должны « усилить связи между родственниками и друзьями» и повысить благополучие аудитории. Аналитики предупредили Цукерберга , что изменения оказали обратный эффект , и люди стали более « сердитыми». Цукерберг отказался вносить предложенные изменения из опасения , что пользователи станут меньше взаимодействовать с контентом. Cотрудники ФБ регулярно находят аккаунты наркоторговцев , торговцев людьми , органами , порнографией , и других преступников. Они помечают их как нарушающие правила , пытаются обратить внимание руководства , «но в многих случаях реакция неадекватна или отсутствует».