Издание Wall Street Journal анонсировало серию разоблачительных статей про Facebook на основе найденных им внутренних документов и конфиденциальных бесед с сотрудниками. Опубликовано уже четыре истории о том, как соцсеть пренебрегает защитой пользователей, не следует собственным принципам, использует алгоритмы во вред людям. Утверждается, что сотрудники самой компании недовольны многими из этих фактов, но Марк Цукерберг к ним не прислушивается и единолично принимает токсичные решения. Уже опубликованы 4 расследования:
- «Белые списки» для популярных и знаменитых пользователей: на них не распространяются общие принципы модерации, их сомнительные посты вручную анализируют опытные сотрудники Facebook, они регулярно публикуют контент, недопустимый для обычных пользователей (мы в Roem.ru писали об этом ранее).
- Внутреннее расследование Facebook показало, что «Инстаграм» плохо влияет на ментальное здоровье молодежи, особенно девочек-подростков. Вместе с тем соцсеть анонсировала отдельное приложение для пользователей младше 13 лет, которым по правилам нельзя регистрироваться в «Инстаграме». После публикации этого материала конгрессмены направили Facebook письмо с предложением отказаться от приложения для подростков. Заодно они напомнили Цукербергу, как во время слушаний в парламенте он называл неубедительными результаты исследований о влиянии соцсетей на ментальное здоровье молодежи, и что сам он утверждал, что видел исследования о позитивном влиянии.
- В 2018 году в алгоритмы Facebook были внесены изменения, чтобы остановить падение вовлечённости пользователей. Марк Цукерберг заявлял, что изменения должны «усилить связи между родственниками и друзьями» и повысить благополучие аудитории. Аналитики предупредили Цукерберга, что изменения оказали обратный эффект, и люди стали более «сердитыми». Цукерберг отказался вносить предложенные изменения из опасения, что пользователи станут меньше взаимодействовать с контентом.
- Cотрудники ФБ регулярно находят аккаунты наркоторговцев, торговцев людьми, органами, порнографией, и других преступников. Они помечают их как нарушающие правила, пытаются обратить внимание руководства, «но в многих случаях реакция неадекватна или отсутствует».
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