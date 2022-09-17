Альтернативный магазин приложений RuStore начал принимать к публикации приложения от физических лиц: ранее для залива аппок в магазин необходимо было быть как минимум индивидуальным предпринимателем. Процесс размещения приложения физлицом "Коммерсантъ" описывает так:

Разработчикам предлагается предоставить свои личные и контактные данные, учетную запись VK ID и ИНН. Компания предупредила, что может потребовать верификации заявителя: для этого потребуется созвониться с представителем VK по видеосвязи и показать в камеру паспорт и лицо.

Вся заметка в "Коммерсанте" построена в русле, что физлица это, в первую очередь, производители независимых игр, которых теперь в RuStore ждут с распростёртыми объятиями, а ранее этих физлиц отпугивала необходимость регистрировать ИП (Цитата: "многие предприниматели не регистрируются как ИП, так как «боятся бюрократических сложностей, связанных со сдачей отчетности").

Фактически же, большинство приложений частников это утилиты, которые разработчики пишут или для себя, или в качестве гимнастики ума, часть из них бесплатна, поэтому их верификация с фискальными целями — не нужна, а частным лицам, поэтому, и не нужен ИП или юрлица: для них эти приложения не являются бизнесом.

Если же речь идёт о том, что в RuStore в принципе не должны появляться зловредные приложения, то вряд ли такая схема верификации поможет: в Google Play у разработчиков популярного бесплатного ПО просто покупали аккаунты, с целью заброса на устройства пользователей вредоносного ПО.

Стоит отметить, что на текущий момент в RuStore фактически уже есть вредоносное ПО, которое, например, мимикрирует под госуслуги и сервисы официальных российских ведомств и берёт комиссии за оплату автомобильных штрафов, которые не берут госсервисы.