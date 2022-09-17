В официальный орфографический словарь русского языка добавили некоторое количество слов от 2022 года. Теперь эти слова официально имеются в русском языке и официально пишутся именно так. Это можно использовать как для философских наблюдений за эволюцией любимого языка, так и сугубо практически, в интернет-срачах с ревнителями чистоты оного или просто троллями. Ну вот написал неприятный вам человек слово "блоггер" вот так, с двумя гэ, а вы его радостно носом в словарь - положено с одной! И с чувством глубокого удовлетворения идёте всё-таки немного поработать.

Там же можно сверяться насчёт правильных ударений.

Итак. Теперь в русском языке есть, помимо прочих (ссылка в комментариях), слова:

- околю́ченность. ОКОЛЮЧЕННОСТЬ. Это знаете что? Это уровень количества колючек на плодово-ягодных кустах. В