GPU-майнинг, способ генерации криптовалют при помощи видеокарт, резко снизил свою привлекательность после перехода сети Ethereum ("Эфир") с метода proof-of-work на proof-of-stake. С точки зрения майнеров это означает снижение доходности от майнинга "Эфира" в 10-12 раз, или переход на другие криптовалюты, что во многих регионах снижает боль от эффективности GPU-майнинга, но не делает его выгодным, из-за заметных расходов на электричество и оборудование.
Мнение криптомайнеров таково, что за вычетом стоимости электричества майнинг любой другой криптовалюты становится невыгоден, даже без учёта стоимости оборудования.
В это же время расходы электроэнергии для функционирования самой сети ETH снижаются на порядки, а долгожданным последствием может стать резкое снижение стоимости видеокарт, которые становятся нужны разработчикам специфических приложений и геймерам. (Что, в свою очередь, может привести к резкому снижению капитализации NVIDIA и AMD)
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Если я правильно понимаю, то по факту переход на PoS произошел до того момента, как намайнили больше эфира, чем было вначале распределено, т.е. 51%+ монет попрежнему находится у основателей сети, соотв. они сохранили не только полный контроль но и управление сетью.
На сколько я могу судить, майнинг попрежнему выгоден на других валютах, но это зависит от доступа к электричеству и стоимости видеокарт. Старые майнеры еще пользовали карты почти десятилетней давности.
Очень интересен процент видеокарт, который приходится на рынок физических лиц, волатильность на этом рынке очень управляема, если он большой, то эффект может быть значительным и NVidia и AMD могут повлиять на цены, чтобы карты продавались дальше… А если, как с HDD, менее 5% на розницу, то смысла особо и нет, как в ситуации с Chia (хотя у нее технические решения/математика мне представляются самыми интересными и перспективными среди криптосистем).
Они всегда его сохранят, так как пишут код референсного клиента.
Это разный уровень управления сетью, пишешь код == можешь поменять правила, имеешь большинство голосов == можешь делать все что угодно в рамках текущих правил.