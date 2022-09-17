GPU-майнинг, способ генерации криптовалют при помощи видеокарт, резко снизил свою привлекательность после перехода сети Ethereum ("Эфир") с метода proof-of-work на proof-of-stake. С точки зрения майнеров это означает снижение доходности от майнинга "Эфира" в 10-12 раз, или переход на другие криптовалюты, что во многих регионах снижает боль от эффективности GPU-майнинга, но не делает его выгодным, из-за заметных расходов на электричество и оборудование.

Мнение криптомайнеров таково, что за вычетом стоимости электричества майнинг любой другой криптовалюты становится невыгоден, даже без учёта стоимости оборудования.

В это же время расходы электроэнергии для функционирования самой сети ETH снижаются на порядки, а долгожданным последствием может стать резкое снижение стоимости видеокарт, которые становятся нужны разработчикам специфических приложений и геймерам. (Что, в свою очередь, может привести к резкому снижению капитализации NVIDIA и AMD)