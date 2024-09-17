А вы чувствуете пустоту в том месте, где раньше у вас были новости об очередной пыжне с Кикстартера?

И этому есть очень простое объяснение.

Проекты, которые стоят серьёзных денег в реализации, научились закладывать деньги на сбор денег и на рекламу своего продукта самостоятельно. Нанять маркетолога — не так уж дорого. Дать ему бюджет — ну сколько дадите, столько и потратите.



А Кикстартер не гарантирует вам буста продаж и заявок на покупку, но гарантирует, что с каждой продажи он заберёт свои 5% и за Stripe возьмёт отдельно.

В итоге, ты отдаёшь 5% не за продвижение в каком-то объёме, а за листинг.

Если ты собираешься продать девайсов на миллиард, то 50 миллионов за указание тебя в каталоге Кикстартера — отдай и не греши.

Сделать же страницу "pre order!" c лэндингом о своём продукте, особенно если у тебя уже был предыдущий успешный, — стоит намного дешевле, чем 5% от оборота, если ты продаёшь товара уже хотя бы на сотни тысяч долларов.

Как результат — Кикстартер не нужен там, где есть деньги. Как результат — Кикстартер не ходит и не пушит свои новости в прессу.

Прирост аудитории остановился, наступил период дойки мелких проектов и старых пользователей.

Тратить деньги на СМИ — перестало быть интересно.

Продукты кикстартера (кикстартеров) перестали быть интересны тоже.

Интересны те, кто фондируется сам и имеет серьёзные планы, а размещение на краудфандинговых платформах становится признаком скама и неуверенности команды в собственных силах

Sic transit.

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