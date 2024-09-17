В рунете идёт рекламная кампания спецпроекта по продвижению семейных ценностей, сделанного компанией «Пикчер» совместно c ИРИ.

На сайте спецпроекта молодёжной аудитории, обдумывающей житьё, в простых примерах (и, конечно же, карточках) рассказывается о развитии личных отношений в браке, способах преодоления кризисов и важности серьёзных разговоров для выстраивания отношений с партнёром.

Учредителями «Пикчера» являются бывший сотрудник Ленты.ру и администратор «Лентача» Андрей Коняев, Всеволод Чагаев (первые двое — ещё и владельцы проекта «N+1» через ООО "Айлем") и Артем Крашенинников.

В «Ленте» же Андрей Коняев пересекался с Алексеем Гореславским, который сейчас является руководителем ИРИ.

Выручка «Пикчера» в 2023-м году составила 1,1 миллиарда рублей, в 2,5 раза выше, чем в 2022-м году, когда компания заработала 406 млн рублей.

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