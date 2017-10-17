Как стало известно «Роем!», объединенные общими акционерами группа компаний Acronis, фонд Runa Capital и компания Parallels намерены инвестировать до $10 млн в проекты с использованием технологии блокчейн в республике Мальта. Acronis и Parallels запустят совместные исследовательские проекты с местными компаниями и учреждениями и создадут новый научно-исследовательский центр, ориентированный на технологии защиты данных, искусственный интеллект и блокчейн.

В этом году кабинет министров Мальты одобрил первый проект национальной стратегии по продвижению блокчейн. Фактически, мальта стала первой страной в Европе, где легализован блокчейн, говорят в Acronis.