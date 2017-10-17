Финансовые результаты американского стримингового сервиса Netflix оказались выше ожиданий не только сторонних аналитиков, но и его собственных, пишет «Коммерсантъ». За третий квартал этого года сервис увеличил количество подписчиков на 5,3 млн (аналитики предполагали, что количество подписчиков увеличится на 4,5 млн). Выручка компании по итогам трех месяцев составила $2,98 млрд (чуть выше среднего прогноза), а чистая прибыль достигла $129,6 млн (прошлогодний показатель — $51,5 млн). Благодаря таким финансовым результатам Netflix увеличит бюджет на разработку и создание своего контента, который, по мнению представителей сервиса, должен стать основным фактором для его успешного развития. В 2018 году на него планируют потратить до $7−8 млрд.