Компания «Новая медицина», оператор сервиса вызова врачей на дом Doc+, запустила сервис заказа лекарств онлайн. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Doc+. Заказанные лекарства потом можно забрать в аптеках сетей-партнеров («Доктор Столетов», «36,6» и в аптеках, подключенных к сервису «Здравсити» группы «Протек»). Сейчас цель Doc+ - стать крупнейшей мобильной клиникой, где можно решить любой связанный со здоровьем вопрос.

По словам представителя Doc+, после назначения лечения клиенты сервиса смогут увидеть в приложении рекомендованные врачом препараты и их аналоги, а также выбрать аптеку, сформировать и оформить заказ. Так как сейчас продавать лекарства в интернете нельзя, заказ оплачивается в аптеке при получении. Закон о регулировании продажи лекарств онлайн был внесен в Госдуму только 13 октября.

Doc+ запустился в сентябре 2015 года в Москве. В сервис дважды вкладывались «Яндекс» и Baring Vostok — летом 2016 года и 2017 года. Первый раз компании инвестировали $5,5 млн, второй — $5 млн.