Минкомсвязи предложило сократить срок хранения данных по пакету Яровой с шести месяцев до одного месяца, пишут «Ведомости». В октябре министерство внесет в правительство поправки, регулирующие внедрение положений пакета законов Яровой и уточняющие затраты операторов на его выполнение. По словам министра связи Николая Никифорова, ведомство оценило, что при сроке хранения около одного месяца затраты крупнейших операторов связи составят несколько десятков миллиардов рублей.
Tutmee Agency
- UI/UX, юзабилити
- Дизайн
- Онлайн-маркетинг
- Разработка
Добавить Нет комментариев