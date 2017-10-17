Минкомсвязи предложило сократить срок хранения данных по пакету Яровой с шести месяцев до одного месяца, пишут «Ведомости». В октябре министерство внесет в правительство поправки, регулирующие внедрение положений пакета законов Яровой и уточняющие затраты операторов на его выполнение. По словам министра связи Николая Никифорова, ведомство оценило, что при сроке хранения около одного месяца затраты крупнейших операторов связи составят несколько десятков миллиардов рублей.