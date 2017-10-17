Онлайн-кинотеатр MEGOGO запустит собственную приставку для Smart TV, рассчитывая конкурировать в этом сегменте с операторами связи. Компания говорит, что в России есть более 50 млн владельцев телевизоров с возможностью подключения к интернету, у которых пока нет Set-Top-Box. Аналогичные проекты есть у конкурентов, например у компании Moyo.tv.

Также в ноябре 2017 года MEGOGO займется собственным продакшеном — приступит к съемкам реалити-шоу о мире кино. Партнером проекта является онлайн-кинотаетр «Амедиатека», которые который предоставит победителям шоу возможность участия в своих проектах. Стоимость проекта не разглашается, но известно, что MEGOGO потратит на него несколько миллионов рублей.

Также с первого квартала 2018 года на рынок поступят монобрендовые приставки MEGOGO BOX, где будут доступны все продукты сервиса (кино, тв, трансляции), а также продукты конкурентов. В компании считают, что данный продукт будет способствовать популяризации онлайн ТВ среди тех, кто все еще пользуется традиционными методами просмотра.

По нашим оценкам по стране есть более 55 млн телевизоров имеющих возможность подключения приставок, но не имеющих SMART-TV, а потребность в развлечениях все так же велика. Поэтому наша основная цель — сделать эти развлечения доступными для всех, через одну точку входа, — сказал гндиректор MEGOGO в России, Виктор Чеканов.

Продажа монобрендовык боксов будет осуществляться по всей России через электронные и традиционные ритейл-каналы, а так же через собственный сервис. Стоимость «коробки» не превысит 4999 рублей, при этом стоимость доставки в любую точку страны видеосервис берет на себя.

Как пояснил представитель MEGOGO, приставки поставляет компания Oasis Media Systems, зарегистрированная в США. На данный момент выбор оператора, который будет предоставлять услуги доступа в интернет, остается на усмотрение абонента, стоимость доступа не включена в цену услуги. MEGOGO рассматривает возможность партнерства с кем-то из операторов, пока не разработавшим собственное Smart TV.

Отсутствие собственных приставок пока не мешает онлайн-кинотеатрам зарабатывать. По данным TelecomDaily, лидерами рынка платного ТВ в России по общей выручке по итогам первой половины 2017 году являются: IVI занимает первое место с долей 20,7%; Youtube занимает вторую позицию с долей 16,5%; «Ростелеком», единственный из операторов ШПД присутствующий в рейтинге занимает 3 место с долей 11,6%.

Несмотря на это, онлайн-кинотеатры активно борются за аудиторию зрителей Smart TV. Например кинотеатр IVI договорился о том, что компания LG сделает специальную кнопку для запуска ее сервисов на телевизорах, продаваемых в России. Компания Moyo.tv продает собственные Set-Top-Box для доступа к своему сервису. Также компания добавила на свою ТВ-приставку виджет доступа к соцсети «ВКонтакте». С помощью приставки телезритель сможет пользоваться стеной, лентой и группами соцсети.

В сентябре этого года «Ростелеком» объявил, что намерен поставить на российский рынок более 1 млн приставок на базе Android, способных работать с любым оператором связи. Цена каждого устройства составит $47,74.