Дуровский TON разослал инвесторам ранних стадий письмо о переносе запуска TON на апрель 2020-го года из-за претензий SEC.

Компания заявляет, что она не согласна с позицией SEC, и ей требуется время чтобы разрешить проблемы связанные с этим иском и провести предварительную работу с другими госструктурами чтобы обеспечить запуск TON.

Инвесторам предлагается подписать соглашение о переносе запуска TON. Это требуется независимо как от инвесторов пресейл стадии, так и от инвесторов раунда А. В том случае, если соглашение о продлении срока разработки, достигаемое простым большинством, будет достигнуто не всеми группами инвесторов ранних стадий, то в апреле 2020-го будет выпущено меньше токенов Gram чем планировалось, а несогласным с продлением срока запуска TON будет возвращено 77% их средств.

С учётом венчурного характера TON/Gram крайне маловероятно что инвесторы не согласятся с продлением срока разработки проекта на полгода, так как ранее Дуров декларировал возможный возврат вложений на порядки превышающий внесённые суммы. На дальнейшую разработку до апреля, сообщается в письме, уйдёт около 80 млн долларов. За это время, предполагают создатели проекта, сторонние разработчики смогут разработать большее количество приложений для TON.