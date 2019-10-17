Дуровский TON разослал инвесторам ранних стадий письмо о переносе запуска TON на апрель 2020-го года из-за претензий SEC.
Компания заявляет, что она не согласна с позицией SEC, и ей требуется время чтобы разрешить проблемы связанные с этим иском и провести предварительную работу с другими госструктурами чтобы обеспечить запуск TON.
Инвесторам предлагается подписать соглашение о переносе запуска TON. Это требуется независимо как от инвесторов пресейл стадии, так и от инвесторов раунда А. В том случае, если соглашение о продлении срока разработки, достигаемое простым большинством, будет достигнуто не всеми группами инвесторов ранних стадий, то в апреле 2020-го будет выпущено меньше токенов Gram чем планировалось, а несогласным с продлением срока запуска TON будет возвращено 77% их средств.
С учётом венчурного характера TON/Gram крайне маловероятно что инвесторы не согласятся с продлением срока разработки проекта на полгода, так как ранее Дуров декларировал возможный возврат вложений на порядки превышающий внесённые суммы. На дальнейшую разработку до апреля, сообщается в письме, уйдёт около 80 млн долларов. За это время, предполагают создатели проекта, сторонние разработчики смогут разработать большее количество приложений для TON.
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https://tass.ru/ekonomika/7010033
Диалог с судом развивается как-то так: Компания предлагает приостановить указанные операции на пять месяцев после достижения соответствующих договоренностей. Она также готова после истечения указанного срока уведомлять комиссию за 30 дней перед свершением данных операций.
«Хотя требования комиссии не являются обоснованными, и Telegram готова без промедления оспаривать их в суде, Telegram приняла решение отложить запуск блокчейн-платформы TON и какое-либо распространение Gram, пока не будут разрешены данные и любые другие вопросы, касающиеся регулирования», — также отмечается в ходатайстве.
Вместе с тем адвокаты просят суд не устанавливать в официальном порядке соответствующие запреты, поскольку они могут быть «неверно истолкованы» общественностью. В ходатайстве констатируется, что комиссия ранее не была готова согласиться на такие условия. Адвокаты Telegram также отмечают, что компания выступает за то, чтобы «стороны без промедления провели консультации для принятия решения по делу».
Взаимодействие с комиссией
В ходатайстве заостряется внимание на том, что Telegram «в течение последних 18 месяцев добровольно взаимодействовала с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и запрашивала у нее информацию относительно запуска блокчейн-платформы TON и Gram, что согласуется с заявлениями комиссии о готовности взаимодействовать с разработчиками цифровых активов». Компания, в частности, предоставила комиссии «тысячи страниц документов и информацию о контактах с покупателями в США», а также материалы, разъясняющие юридические вопросы. Она «принимала участие в презентациях, во время которых ответила на сотни вопросов».