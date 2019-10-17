Компания Mail.ru запустила проект Combo, позволяющий за плату 201,9 рубля в месяц (199 рублей за 30 дней) получать некоторые сервисы Mail.ru, скидки и спецпредложения партнёров
Есть два ключевых отличия от Яндекс.Плюс:
- Недостаточно подписаться на какой-нибудь платный сервис Mail.ru, чтобы стать пользователем проекта Combo. У Яндекса можно подписаться на «Музыку» и ты становишься пользователем «Плюса»
- Предлагаются скидки на услуги компаний не имеющих отношение к Mail.ru Group: например, McDonalds и «Перекрёсток»
В текущей конфигурации программа будет выгодна тем, кто оставляет на сервисах Mail.ru (Delivery Club, YouDrive, CityMobil) и в магазинах Перекрёсток более 2019 рублей в месяц.
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