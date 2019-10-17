Компания Mail.ru запустила проект Combo, позволяющий за плату 201,9 рубля в месяц (199 рублей за 30 дней) получать некоторые сервисы Mail.ru, скидки и спецпредложения партнёров

Есть два ключевых отличия от Яндекс.Плюс:

Недостаточно подписаться на какой-нибудь платный сервис Mail.ru , чтобы стать пользователем проекта Combo. У Яндекса можно подписаться на «Музыку» и ты становишься пользователем « Плюса» Предлагаются скидки на услуги компаний не имеющих отношение к Mail.ru Group: например , McDonalds и «Перекрёсток»

В текущей конфигурации программа будет выгодна тем, кто оставляет на сервисах Mail.ru (Delivery Club, YouDrive, CityMobil) и в магазинах Перекрёсток более 2019 рублей в месяц.