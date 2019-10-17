C сайта Kp.ru удалили интервью гендира Яндекса в РФ Елены Буниной


Накануне, 16 октября, «Комсомольская Правда» опубликовала интервью с генеральным директором Яндекса в России Еленой Буниной. По неизвестным причинам, сегодня днём 17 октября оригинальный текст интервью заменён на краткое обобщение. Интервью взяла Анастасия Курдюкова. Roem.ru сохранил версию беседы опубликованную вчера.

(альтернативная копия на Web-архиве)

P. S. «Комсомольская правда» была и остается единственной российской газетой, в рекламе которой согласился сняться сам Владимир Путин.

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