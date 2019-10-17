Олег Тиньков прокомментировал конфликт с американской комиссией по биржам и ценным бумагам у блокчейн-проекта Gram/Ton братьев Дуровых, а так же не зарабатывающий Uber, и проблемный стартап по аренде офисных зданий и запуску в них коворкингов WeWork (зачастую эти здания своему же «стартапу» сдавал Адам Ньюман, тайно владевшей «привлекательной» недвижимостью — после раскрытия схемы ряд партнёров стартапера пришли в бешенство, что привело к падению оценки проекта вдвое и отставке Ньюмана).

Пирамидам Понци в бизнесе приходит конец! Инвесторы сейчас будут осмотрительные и фондировать только бизнесы, которые хоть в отдалённом будущем будут приносить ПРИБЫЛЬ. Эра инвесторских пирамид и шальных денег, Слава Богу подходит к концу! Я думаю такие же разочарования ждут и перекачанные деньгами #Fintech.