Меня, как предпринимателя, который, как и все НАСТОЯЩИЕ предприниматели строит бизнес, основанные на росте доли рынка, продаж и прибыли радуют последние тенденции… Крах WeWork и Gram/Ton и проблемы Uber говорит о том, что мир ещё не окончательно сошёл с ума, и пирамидам Понци в бизнесе приходит конец! Инвесторы сейчас будут осмотрительные и фондировать только бизнесы, которые хоть в отдалённом будущем будут приносить ПРИБЫЛЬ. Эра инвесторских пирамид и шальных денег, Слава Богу подходит к концу! Я думаю такие же разочарования ждут и перекачанные деньгами #Fintech. Back to the roots🤩! Читая прибыль и дивиденды, должны стать опять фокусом инвесторов, а не пирамиды 😫