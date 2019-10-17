Подмосковье стало первым в России пилотным регионом, где части госслужащих официально разрешена удалённая работа, закон об этом принят в четверг 17 октября, передал "Интерфакс". Как ранее объяснял спикер московской областной Думы Игорь Брынцалов, наиболее вероятно, что на "удалёнку" перейдут госслужащие IT-специалисты и служащие финансового блока: "Это уже достаточно традиционные "фрилансеры" в коммерческих организациях", — напоминал спикер Мособлдумы.

Популярная в коммерческом секторе ситуация, когда 1 человек удалённо работает на нескольких работодателей, в случае госслужащих, скорее всего, невозможна. Законодательство о государственной службе разрешает гражданским служащим принимать оплату исключительно за педагогическую, научную или творческую деятельность. И запрещает заниматься другой оплачиваемой деятельностью или бизнесом.

Госдума легализовала понятие дистанционной (удаленной) работы ещё в 2013 году, но поправки в Трудовой Кодекс до сих пор не применялись в госсекторе. Разрешение на удалённую работу делает теоретически возможным совмещение "госслужбы с госслужбой". Так, в теории, высококлассный IT-специалист может удалённо работать сразу над несколькими однотипными задачами, но в нескольких муниципальных образованиях. Совмещение "госслужбы с госслужбой" в законодательстве не описано, но и прямого запрета на него нет.