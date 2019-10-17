Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обратился в Роскомнадзор и прокуратуру с просьбой принять «меры реагирования» по отношению к изданию Meduza, а так же «Голосу Америки», «МБХ-медиа», «Настоящему времени», «Радио Свобода» и русской службе Би-би-си. «Эти медиаресурсы нарушали законы в период, когда осуществлялась избирательная кампания, в день голосования и в день тишины», — передал слова Пискарева ТАСС.

В России «день тишины» продолжается последние перед днём выборов сутки, в это время и непосредственно в день выборов запрещена предвыборная агитация во всех разновидностях: «за», «против» или «воздержался», дополнительно Роскомнадзор не рекомендует распространять результаты предвыборных опросов, рейтингов.

Суть претензий, охвативших предшествовавший дню тишины период, Пискарёв не раскрыл. На момент публикаций список претензий неизвестен и редакции рижской «Медузы».

Ранее в сентябре на претензии Роскомнадзора о политической рекламе в «день тишины» не смог осмысленно ответить американский Google — поисковик ограничился пустыми словами пиарщиков о том, что «мы» за всё хорошее. Их коллеги из Facebook были куда конкретнее: «за соблюдение избирательного законодательства несут ответственность рекламодатели» [а не мы]. Никаких последствий для крупнейших компаний и нечёткая и чёткая позиции не имели.