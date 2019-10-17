Booking.com перестал отмечать в выдаче особым значком экологически чистые (eng. "eco-friendly", "дружественные к природе") отели, так как туристы их сторонятся. Провалившийся тест длился месяц, сообщил travolution.com.

Энджел Лулл Манкас, управляющий директор Азиатско-Тихоокеанского отделения Booking рассказал, что команду ввели в заблуждение туристы лицемеры: "Люди говорили нам, что им достаточно интересны дружественные к природе отели. И мы были уверены, что помечать "eco-friendly" отели — отлично". Однако: "Клиент что-то постоянно говорит… Но то, как он себя ведёт, то что он делает — это большая разница".

"Мы никогда не будем выкатывать то, что невыгодно клиенту, нашим партнерам или нам", — констатировал Манкас. И объяснил: "Мы позволяем себе быстро разочароваться. Чем чаще вы ошибаетесь, тем быстрее вы учитесь. 90% процентов наших гипотез в А/Б тестировании проваливаются".