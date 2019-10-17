Buzzfeed раскопал историю о том, зачем какие-то люди покупали старые аккаунты в Facebook (кстати, рекламируя закупки в самом Facebook):

Находишь левого пользователя Фейсбука с легитимным акком (больше года, >100 друзей), платишь ему 30 баксов в месяц за «аренду» акка для размещения объявлений, делаешь его админом какой-нибудь безобидной страницы типа «Сообщество любителей апельсинов», куда легко заманить первую тыщу подписчиков, а потом начинаешь размещать объявления.

Текст объявлений — максимально нелепый, но от этого эффективный фейк и кликбейт в духе «Снуп Догга отправили за решётку собственные менеджеры». Клик — переход на фейковый сайт «местного» издания. А там предложение в духе «Попробуй лечебные масла, первый месяц бесплатно, потом 4,99 доллара, можно отменить подписку по телефону в любой момент». Бэбибумеры (пенсы) ведутся, вводят данные карты, а через неделю с них незаметно снимают 100 долларов. На указанный телефон хрен дозвонишься. Приходится менять карту.

Короче, компания Бёрке потратила 50 миллионов долларов на такую рекламу в Фейсбуке. И на эффективных объявлениях у неё была отдача в 50−100% затрат.

FTC оценивает весь рынок subscription traps в США в 1,3 млрд долларов, то есть ребята делали где-то 1/10 рынка. И компаний там было много.