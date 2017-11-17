Совместная компания «Яндекса» и Uber может провести IPO в первой половине 2019 года, пишет издание Bloomberg. По словам финансового директора «Яндекса» Грега Абовски, листинг, вероятно, пройдет в США.

13 июля Яндекс.Такси и Uber объявили об объединении в одну компанию, контроль над которой получит «Яндекс» (ей будет принадлежать 59,3%), на рынках России и СНГ. Uber и «Яндекс» инвестировали в новую компанию $225 млн и $100 млн соответственно. Оценка объединенного бизнеса составляет $3,7 млрд.

Обе компании надеются завершить объединение в четвертом квартале этого года. По словам «Ведомостей», в настоящее время компании ждут одобрения Федеральной антимонопольной службы, последний срок для принятия решения — 17 ноября.