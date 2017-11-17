Facebook с сегодняшнего дня запускает новую плашку «доверенный контент», которая будет появляться рядом с новостями нескольких отобранных издателей. При клике на нее будет отображаться информация о политике изданий в части этики, факт-чекинга и поправок, а также о структуре собственности и руководстве. Предполагается, что со временем число доверенных издателей будет расширяться.

В начале октября Facebook запустила также функцию Article Context с помощью котрой пользователь может просмотреть контекстную информацию об источнике публикации в ленте новостей без необходимости перехода по ссылке. Эта функция так же как и плашка «доверенный контент» — проект организации Trust Project, созданной Университетом Санта Клары пи поддержке компании Google и основателя одного из крупнейших в мире онлайн-каталогов Craigslist Крейга Ньюмана.

Trust Project намерен объединить крупнейшие в мире новостные организации в борьбе с распространением новостных фейков в интернете. В декабре 2016 года Facebook объявила, что намерена нанять независымых фактчекров из компаний Snopes, Politifact, ABC News и FactCheck.org для борьбы с новостными фейками.