Facebook представил приложение для редактирования видео и аналитики платформ «Фейсбука» Creator, сообщили представители компании в официальном блоге соцсети. По словам издания The Verge, с помощью нового приложения Facebook надеется отвлечь видеоблогеров от Youtube. Сейчас сервис уже доступен для iOS, в ближайшие месяцы он появится и для Android.

Пользователи приложения могут редактировать фотографии, видео и прямые трансляции, добавлять заставки, титры, стикеры, рамки и использовать эффекты. Сервис также позволяет просматривать сообщения и комментарии в Facebook, Instagram и Messenger и отвечать на них, а также выкладывать фотографии и видео на платформы компании. Кроме того, Creator включает в себя метрики для анализа профилей.

В августе этого года Facebook представил свой аналог YouTube — Facebook Watch для просмотра видео в соцсети. Видеосервис — отдельная персонализированная вкладка, где публикуются все видео, которые не попали в ленту.