В ближайшее время в аппсторах появится приложение «Стопкоронавирус. Мои контакты» от Министерства цифрового развития и правительства Москвы. Оно будет уведомлять пользователя о том, что контактировавший с ним человек заболел COVID, и оценивать вероятность того, что сам владелец устройства мог заразиться. Видеопрезентацию приложения выложила «Медуза», но потом удалила.

Принцип его работы в презентации описан так: «Телефон сканирует окружение в радиусе до 10 метров. Все контакты анонимно записываются на ваше устройство. Если другой человек заболевает, он вводит эту информацию в приложение, и вы уведомляетесь о возможном риске. Чем ближе расстояние и дольше контакт, тем выше приложение расценивает риск заражения. Информация анонимна, личность заболевшего не раскрывается. Данные остаются на устройстве и автоматически удаляются через 14 дней». Судя по ролику, во избежание ложных уведомлений (например, если какой-то пользователь решит пошутить, что заболел), заболевшему нужно будет ввести в приложении некий специальный код, который позволит направить предупреждения контактировавшим с ним людям. Предположительно, этот код россияне смогут получить при сдаче положительного теста на ковид.

Создатели приложения утверждают, что оно не будет ни собирать, ни передавать никакую персональную информацию, регистрации не требуется. Один из источников «Медузы» утверждал, что у приложения будет интеграция с «Госуслугами», что ставит анонимность под сомнение, но представитель Минцифры заявил, что «Госуслуг» не будет, иначе Apple и Google не пропустили бы приложение в сторы.

На днях также обновилось приложение «Метро Москвы» от местного Дептранса. В нем появилась возможность перенести деньги с одной карты «Тройка» на другую, а также информация о заполненности вагонов. В приложении можно найти станцию с туалетом, автоматами или магазином.