Под постом Aliexpress с рекламой «Кофтёнышей» появились несколько десятков комментариев с критикой компании и её продукции (в основном за название и сатанинские «ушки и рожки»). Аккаунты авторов комментариев выглядят подозрительно, многие похожи на ботов (например, «пользователь» по фамилии Хейтков с пустым профилем). После этого на vc.ru вышла статья «Aliexpress приостановил скандальную рекламу „Кофтенышей“ после критики в соцсетях» от пользователя, регулярно публикующего новости и комментарии о Wildberries. В качестве «критики» автор привёл те же комментарии в Facebook. «Скандальная реклама» оставалась активной.

«Кофтёныши» -- проект Александра Блохина, который ранее раскритиковал Wildberries за принуждение продавцов к участию в акции, принудительное выставление скидок в 25% на весь ассортимент, и был заблокирован на маркетплейсе. После этого Aliexpress заявил, что поддержит российский бренд.