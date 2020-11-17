Помимо твитов, в Твиттере теперь есть флиты -- публикации, доступные 24 часа и похожие на «сториз» в Инстаграме. Можно разместить текст, фото, видео, расшарить твит. Подписчикам доступны реакции. В Twitter сервис позиционируют так: «Когда про что-то не твитнул, хотя хотел, но не стал, но уже почти, а потом такой -- да не».

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.



We have a place for that now—Fleets!



Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH — Twitter ( @Twitter) November 17 , 2020

В Яндекс.Картах новости организации и сториз теперь могут размещать владельцы бизнесов в карточке компании из мобильного приложения.

Новости — короткие сообщения с оперативной информацией о работе компании. Stories — фотоистории, в которые можно добавлять примеры работ, снимки новых блюд, процесс тренировок и т. д. В них также можно «зашивать» ссылки для перехода на определенную страницу или в мессенджер организации.

Сториз должны появиться и в Телеграме, узнала пресса ещё в июле. Тем временем, Netflix завёл внутри себя аналог Тик-Тока: Fast Laughs, поток коротких смешных видеороликов, которые должны будут продвигать основной контент площадки