«Коммерсант» ознакомился с паспортом проекта развития ОС «Аврора» и создания национальной мобильной экосистемы, который «Ростелеком» направил в Минцифры. Оператор предлагает в партнерстве с российскими производителями электроники выпустить широкую линейку смартфонов и планшетов, включая потребительские, на базе ОС «Аврора» — всего около 70 млн штук. В числе партнеров названы F+, GS Group, НИИ «Масштаб» и другие. Стоимость проекта, согласно паспорту, оценивается в 480 млрд руб. В стратегии развития ОС уточняется, что финансирование может быть обеспечено через концессии с органами власти или дистрибуторами, среди которых указывались в том числе операторы связи. В первый год после реализации проекта ожидаемая выручка от продаж составит 28 млрд руб.

В «Ростелекоме» подчеркнули, что проект необходим в силу «угрозы отключения организаций и граждан России от мобильных экосистем Google и Apple, а также исчезновения из официальных магазинов важных российских приложений и сервисов». В компании добавили, что приведенная в паспорте сумма инвестиций — «верхнеуровневая оценка». Сейчас средства уходят в сторону иностранных производителей, а при наличии национальной мобильной экосистемы могут быть перенаправлены на развитие отечественных, уверены в «Ростелекоме».