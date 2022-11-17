Мы так и не успели как следует понять, почему за "невзаимозаменяемые токены", цифровые коллекционные объекты на блокчейне, какие-то люди платят кучу денег, как люди перестали хотеть их платить.
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Меня поражает, кстати, что на ПМЭФ гендиректор ВКонтакте, Марина Краснова, а потом на нашей конференции по оптимизации в прошлую пятницу директор по маркетингу и новым инициативам ВКонтакта Александр Володин в один голос, так сказать, вдохновенно рассказывали о том, как они будут развивать в ВК метавселенные и NFT.
На мои недоумённые вопросы, как же, мол, это же, мол, трупы уже, неприлично же уже — они твёрдо отвечали: "Нет! Это будущее!".
Я не понял, короче.
Кстати, насчет трендов, я гораздо больше верю в голограммы, а не в стереоочки. Сильно эргономичнее, и прикладные фунции нагляднее… Нашим бы заняться — еще бы тач навигацию прикрутили — и можно пользоваться, а-то там какой-то джойстик: https://voxon.co/