Криптозима заморозила NFT


Мы так и не успели как следует понять, почему за "невзаимозаменяемые токены", цифровые коллекционные объекты на блокчейне, какие-то люди платят кучу денег, как люди перестали хотеть их платить.

«Уже не модно»: что случилось с рынком NFT и почему их сложно продать

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Меня поражает, кстати, что на ПМЭФ гендиректор ВКонтакте, Марина Краснова, а потом на нашей конференции по оптимизации в прошлую пятницу директор по маркетингу и новым инициативам ВКонтакта Александр Володин в один голос, так сказать, вдохновенно рассказывали о том, как они будут развивать в ВК метавселенные и NFT.

    На мои недоумённые вопросы, как же, мол, это же, мол, трупы уже, неприлично же уже — они твёрдо отвечали: "Нет! Это будущее!".

    Я не понял, короче.

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    chico

    Кстати, насчет трендов, я гораздо больше верю в голограммы, а не в стереоочки. Сильно эргономичнее, и прикладные фунции нагляднее… Нашим бы заняться — еще бы тач навигацию прикрутили — и можно пользоваться, а-то там какой-то джойстик: https://voxon.co/

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