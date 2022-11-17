Аналитики из сберовских (экс-яндексовских) «ЮMoney» рассказали прессе, что "траты российских покупателей на ноябрьских распродажах в честь Дня холостяка (11.11) снизились впервые за четыре года" (название дня распродажи пришло из Китая, где четыре единицы символизируют "день одиночек").

Продажи 11 ноября 2022 года не побили рекорды, как в предыдущие четыре года. Оборот продаж сократился на 54%, а плательщиков стало на 29% меньше. Средний чек в интернет-магазинах снизился на 30% (до 1422 рублей). В сравнении с обычными выходными (с 4 по 6 ноября 2022 года), общее количество покупок в День холостяка выросло на 38%, а обороты платежей — на 85%. Кроме того, в сравнении выходными на неделе до распродажи, число плательщиков выросло на 35%, а средний чек в сравнении с прошлым годом увеличился на 34% (до 1422 рублей).

Анализ показал, что в 2022 году россияне сосредоточили покупательскую активность на российских мультикатегорийных маркетплейсах. Причиной они считают то, что маркетплейсы концентрируют в себе продавцов, которые раньше пытались продавать самостоятельно, на сайтах, в соцсетях.

По подсчетам аналитиков, в 2022 году заметнее всего вырос спрос россиян на игровые товары (рост в 2,5 раза год к году), видео- и аудиоконтент (в 2,3 раза), мужскую и женскую одежду (в 2,3 раза). Самый большой чек в этом году — на электронику. Но в сравнении с прошлым годом фиксируется падение: 18 806 рублей в этом году против 46 366 рублей в 2021 году. Заметнее всего средний чек вырос в интернет-магазинах, которые продают спортивное питание (плюс 49%), зоотовары (плюс 28%), а также спортивные и туристические товары (плюс 21%).

Сами маркетплейсы рапортуют о росте продаж, оборота, спроса, среднего чека, правда, не раскрывают абсолютных цифр за этот и предыдущие годы. Впрочем, Alibaba Group "не стала раскрывать полные результаты продаж в День холостяка впервые за 14 лет проведения распродажи". Компания сказала только, что "оборот (GMV) соответствовал прошлогоднему показателю, несмотря на макроэкономические проблемы и влияние COVID-19".