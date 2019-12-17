Совет директоров «Рамблера», собранный по просьбе акционера компании «Сбербанка», потребовал от менеджмента «Рамблера» расторгнуть договор о представлении Lynwood Investments CY Ltd интересов «Рамблера» в правоохранительных органах в отношении интеллектуальных прав на Nginx.

Кроме того, Lynwood Investments CY Ltd должна отозвать своё заявление в правоохранительные органы в отношении «неустановленных лиц», по которому проводились обыски у бывших сотрудников «Рамблера» и в московском офисе Nginx.

Однако «торговля за Nginx» продолжится: по сведениям «Ведомостей», СД «Рамблера» потребовал от компании ознакомить представителей Ngnix и представителей ее американского владельца — F5 Networks с документами, ставшими поводом для конфликта.

При этом следствие не обязано отказываться от возбуждения уголовного дела, даже в том случае, если заявление Lynwood Investments будет отозвано: инкриминируемая «неустановленным лицам» статья не относится к частному обвинению, которое может быть завершено отзывом заявления: госорганы всё равно обязаны продолжать расследование.

Кроме того, по мнению Дмитрия Пескова, спецпредставителя президента по вопросам цифрового и технологического развития, прокомментировавшего охлаждение ситуации с Nginx в своём Facebook, «вред, к сожалению, уже нанесён»: российская юрисдикция теперь выглядит более опасной для договорённостей затрагивающих интеллектуальную собственность компаний.