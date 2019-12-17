Совет директоров «Рамблера», собранный по просьбе акционера компании «Сбербанка», потребовал от менеджмента «Рамблера» расторгнуть договор о представлении Lynwood Investments CY Ltd интересов «Рамблера» в правоохранительных органах в отношении интеллектуальных прав на Nginx.
Кроме того, Lynwood Investments CY Ltd должна отозвать своё заявление в правоохранительные органы в отношении «неустановленных лиц», по которому проводились обыски у бывших сотрудников «Рамблера» и в московском офисе Nginx.
Однако «торговля за Nginx» продолжится: по сведениям «Ведомостей», СД «Рамблера» потребовал от компании ознакомить представителей Ngnix и представителей ее американского владельца — F5 Networks с документами, ставшими поводом для конфликта.
При этом следствие не обязано отказываться от возбуждения уголовного дела, даже в том случае, если заявление Lynwood Investments будет отозвано: инкриминируемая «неустановленным лицам» статья не относится к частному обвинению, которое может быть завершено отзывом заявления: госорганы всё равно обязаны продолжать расследование.
Кроме того, по мнению Дмитрия Пескова, спецпредставителя президента по вопросам цифрового и технологического развития, прокомментировавшего охлаждение ситуации с Nginx в своём Facebook, «вред, к сожалению, уже нанесён»: российская юрисдикция теперь выглядит более опасной для договорённостей затрагивающих интеллектуальную собственность компаний.
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Данный случай со считай государственным Рамблером показателен, элита разучилась получать обратную связь, чувствовать настроения масс, моделировать реакцию…
и т. д., т.е. решить вопрос нехватки нефтебаксов на пенсии для плебса без шума и пыли.
Взять пенсионную реформу, ведь легко было без шума и пыли точечно работать, кому-то стаж по другому считать, кого-то перестать досрочно отпускать на пенсию
Так и с nginx, задумывались ли инициаторы этого говна о том, какая реакция последует? Думаю нет, не способны уже…
ex-Рамблер в поддержку nginx — Google Документы
Дело в том, что те граждане, от которых зависит инвестиционный климат в стране, живут и будут жить хорошо при любом инвестиционном климате. Вот так и получаются подобные истории.
Никогда не участвовал в подписании открытых писем, не буду нарушать эту традицию и сейчас.
История нас тут учит, что «лояльность бренду работодателя» — это ментальная ловушка, в которую не стоит попадать.
В отношениях завязанных на деньги — подписывайте больше бумаг, юристы плохого не посоветуют
Обращаю внимание на материал ведомостей — Сбербанк при покупке Рамблера получил гарантии, что какие-либо споры по интеллектуальной собственности с третьими лицами у компании нет. А по факту еще с 2015 года эти споры велись в отношении Nginx Inc.
Интересно, когда Сысоев заключал договор с F5 — не было ли там аналогичных условий и не знал ли он в тот момент, что против него давно собирают материалы. Если это выяснится, то сделке с F5 конец.
>> какие-либо споры по интеллектуальной собственности с третьими лицами у компании нет. А по факту еще с 2015 года эти споры велись в отношении Nginx Inc.
>> Интересно, когда Сысоев заключал договор с F5 — не было ли там аналогичных условий и не знал ли он в тот момент, что против него давно собирают материалы.
чепуха. Собирать какие угодно материалы против кого угодно может кто угодно. Не влияет.
Споры — это когда направлялись всякие заказные уведомительные письма, оформлялись бумаги, шли суды\арбитражи по принадлежностям торговых марок, доменов, других зарегистрированнных объектов авторского права и интеллектуальной собственности. Где это все вот это вот?
Какими документами истец (бывший уже видимо, самовыпилиться из процесса решили на СД) обосновывает свои нарушенные права? Собсно, обыск и обосновывался потугами обнаружить хоть какието бамаги (или электронные носители), к которым можно прицепиться.
Все эти процессы по правам — имеют массу прецедентов, все достаточно подробно прописано. Тут же очевидно малограмотность в сочетании с наглой нахрапистостью юристов. Сперва стороны обязаны переписку вести о нарушении их прав. И только потом прибегать к крайним мерам.
А также и иметь хоть какието бумаги на ркуах правоустанавливающие. Тогда никаких материалов «собирать годами» не нужно.
Сделка с F5 уже заключена
Что такое «сделке конец» в вашем понимании?
Что касается формулировки про ИС: речь идёт про ИС которую «Рамблер» использует в работе и считает своей.
Очевидно, что Nginx немного другой кусок ИС