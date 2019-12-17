Член комитета по охране здоровья Госдумы депутат Александр Петров рассказал «Коммерсанту», что Кабмин дал отрицательный отзыв на планы легализовать онлайн-продажу рецептурных лекарств с 1 января 2022 года, как предполагалось депутатами Думы, авторами поправок в законодательство о торговле препаратами. Первое чтение законопроекта Дума приняла ещё в 2017 году, но последующее рассмотрение отложили. Противоречия были связаны, в частности, с тем, кому разрешат доставлять препараты — фармацевтам, провизорам или обычным курьерам. В последних были заинтересованы известные «Коммерсанту» представители e-commerce.

Газета ознакомилась с отзывом Правительства и нашла в нём замечания о порядке учёта бланков рецептов. Ещё одна сложность связана с процедурой идентификации покупателей. В традиционной оффлайн-рознице, как правило проблемной, замечания Правительства поддерживают (в 2018 гендиректор НПК «Катрен» Леонид Конобеев рассказал «Ведомостям», что на оффлайновом аптечном рынке привычна череда банкротств, схемы по уходу от обязательствах и другие сложности). По оценкам DSM Group легализованная онлайн-торговля препаратами может составить до 40% в перспективе ближайших 5−7 лет.

Депутат Петров заявил, что он будет искать «компромисс» с Правительством по вопросам законопроекта. Без законопроекта Петрова торговлю лекарствами «протестировал» Ozon, более мелкие продавцы блокируются Роскомнадзором.