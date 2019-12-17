Игорь Ашманов в колонке на сайте Ria.ru объясняет вред и бессмысленность преследования Игоря Сысоева:

Захват опенсорсного проекта — попытка хватать туман плоскогубцами

Вызывает удивление сама попытка враждебной приватизации опенсорсного проекта. По мнению ИТ-профессионалов, это в принципе глупое и невозможное дело. Нельзя «овладеть» (в понимании рейдеров) опенсорсным проектом.

Как только рейдер попробует сделать открытый продукт закрытым и платным, все его пользователи быстро перейдут на что-то еще. И можно быть уверенным в том, что сразу организуется независимое сообщество разработчиков и быстро выпустит приемлемую альтернативу. Не исключено, что на основе того же кода (а претензии предъявить не получится: код 20 лет имел открытую лицензию, а новый проект появится за рубежом).

Естественно, разработчики самого захваченного проекта — разбегутся. И потому, что будут возмущены (такие вещи грубо противоречат духу опенсорса), и потому, что их немедленно сманят на большие деньги в другие большие проекты.

То есть единственное, на что могут рассчитывать рейдеры, — отнять какое-то количество денег из большой суммы, заплаченной за NGINX в начале 2019 года (или из небольшого «страхового фонда сделки»), при этом почти гарантированно разгромив сам проект

Возможно, цель уголовного дела — именно в этом частном денежном интересе. Отрасль ИТ вдруг стала «жирной», пора бы ее начать «обезжиривать»

А вот общественный вред рейдеры уже причиняют огромный.

Возмущение отрасли и турбоутечка мозгов

Российская ИТ-отрасль уже выразила свое крайнее возмущение. Четыре ассоциации разработчиков ПО (АРПП, АПКИТ, «Руссофт» и АРПЭ), объединяющие несколько сотен ключевых ИТ-компаний, опубликовали 13 декабря открытое письмо с возмущением этим уголовным делом. Аналогичные заявления сделали «Яндекс», Mail.ru, «ВКонтакте», другие интернет- и ИТ-компании, известные разработчики. Градус возмущения отрасли продолжает нарастать.

Это дело — абсолютно частное, алчность конкретных людей, а все претензии общества сразу обращаются на государство, потому что исполняют «частный заказ» государственные правоохранительные органы. В соцсетях многочисленные стартаперы и инвесторы пишут горячие посты с вариациями на тему: «Вам еще нужны объяснения, почему нельзя вести бизнес в РФ?»

Ладно бы инвесторы. Надо понимать, что инициаторы уголовного дела — возможно, ненамеренно — уже включили турбированный режим утечки мозгов программистов, математиков и айтишников на Запад. Эта утечка имелась в последние годы, но спадала и была уже довольно умеренной по многим причинам (рост зарплат, развитие отрасли, гранты РВК и «Сколково», цифровая экономика и т. п. ).

Сейчас из-за частной инициативы группы жадных рейдеров все российские форумы айтишников тоже вскипели ненавистью к государству и призывами уезжать «из этой страны». Медийный смерч уже зацепил, по скромной оценке, полтора-два миллиона специалистов — можно посмотреть в соцсетях и блогах.

Явление не спадет само по себе и может превратиться в настоящее кадровое цунами, если быстро не купировать этот кризис. ИТ-стартапы, конечно, тоже побегут сильнее.

Атака на ИТ-отрасль и национальный проект ЦЭ

В виде этого уголовного дела мы имеем не просто атаку на программиста Игоря Сысоева в попытке отнять у него энную сумму денег, это фактически атака на российскую ИТ-индустрию и на национальный проект «Цифровая экономика». С кем мы будем строить цифровую экономику, если акционеры «Рамблера» продолжат прессовать и кошмарить выдающихся разработчиков?

Вполне возможно, что инициаторы дела вовсе не хотели этого, но это неважно.

Санкции

Организаторы наезда, вероятно, даже не осознают, что сами могут попасть под западные санкции. Очень может быть, что Мамута и его людей представят гонителями свободной экономики, введут санкции против него, следователей, юристов и т. п. Как это понравится бизнесмену, у которого на Западе много интересов?

На Западе началась медийная волна. Компания F5 уже разослала клиентам и разместила на сайте письмо на тему того, что она успела сохранить код основных проектов NGINX и защитить их (от кого же? Ясно, что от «плохих русских»).

Санкции могут накрыть и нашу ИТ-отрасль — например, крупные опенсорсные проекты станут закрывать доступ для российских разработчиков.

Диверсия людей, не понимающих, за что они взялись

Возможно, организаторы дела и их юристы в силу своей некомпетентности в информационных технологиях вообще не понимают, что такое опенсорс и в чем предмет спора (думают: «ну, он там работал, что-то вынес из офиса и продал, то ли на флешке, то ли на диске»). Но это сути дела не меняет.

Все это напоминает известный рассказ Чехова «Злоумышленник» про гайки, свинченные мужиками с рельсов на грузила для ловли рыбы.

Небольшая группа некомпетентных юристов и правоохранителей по заданию акционеров, фактически — ради мелкого шкурного интереса, пытается развинтить и украсть рельсы и пустить под откос поезд цифрового развития России.

На наш взгляд (по мнению всей российской ИТ-отрасли), уголовное дело надо немедленно прекратить с извинениями и расследованиями причин его возбуждения на подобных недостаточных основаниях. Пора бы подключиться к процессу комиссии по цифровой экономике, а также деловому омбудсмену и недавно назначенному ИТ-омбудсмену.

Нужно послать сигнал ИТ-отрасли, что это вредный и ненужный эксцесс частной инициативы, рецидив «лихих 90-х» в сознании некоторых застрявших в том времени, противоречащий не только праву, но и государственной политике.