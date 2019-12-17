Газета "Коммерсант" опубликовала сведения о росте некоторых тарифов "Билайна" на 17-18%

Сам оператор объяснил это ростом расходов на реализацию положений законов из "пакета Яровой" и законов о суверенном Рунете, однако остальные операторы не планируют такого повышения цен, хотя "Коммерсант" и приводит мнение аналитиков, что рост цен на 10-20% на услуги сотовой связи вполне возможен.

При этом приводится мнение аналитика "Открытие брокер" Тимура Нигматуллина, говорящего о том, что связи между Яровой и суверенным интернетом и ростом цен на услуги "Билайна" нет:

По его мнению, объяснение роста стоимости тарифов возросшей себестоимостью услуг «противоречит основным экономическим принципам». При этом повышение тарифов примерно на 20% «в разы превышает расходы на исполнение "закона Яровой" и прочие законодательные инициативы», указывает аналитик.

При этом "Билайн" это единственный оператор большой четвёрки, регулярно теряющий в количестве своих абонентов, поэтому рост тарифов, скорее всего, призван удержать выручку компании на прежних уровнях.