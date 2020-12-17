Ozon обратился в полицию Москвы по факту мошенничества с медицинскими масками на сумму 70 млн рублей, узнали в ТАСС.

Один из отделов Ozon, который занимается фармацевтикой, заключил договор с фирмой-однодневкой, на счета которой переводились деньги за поставку ретейлеру медицинских масок, однако маски так и не были поставлены.

Одним из фигурантов дела стал бывший депутат нижегородской Думы Валерий Гельжинис, который уже дал признательные показания. С Ozon его свёл бизнесмен Зураб Цицуашвили, имеющий гражданства Грузии и США, он же выступил гарантом сделки.

В мае Гельжинис уже подозревался в покушении на мошенничество, а именно в попытке продать устаревшие ИВЛ без разрешительной документации на эксплуатацию в 140 раз дороже закупочной стоимости. Сейчас он по этому делу находится под подпиской о невыезде, заведено уголовное дело.

Техника была выпущена в 1990-х годах, и у продавцов имелось лишь заключение экспертизы, гарантировавшей ее рабочее состояние после расконсервации. Покупатели приобрели аппараты ИВЛ по стоимости около 5 тыс. руб. за штуку и намеревались перепродать их по цене около 700 тыс. руб. Однако ни одной сделки провести не удалось: в конце апреля под видом покупателя на склад приехал сотрудник ОБЭПиК.

Валерий Гельжинис в январе 2020 года написал личное заявление о досрочном сложении полномочий депутата нижегородской Госдумы по собственному желанию. Ещё в феврале 2019 года суд признал недействительными его документы об образовании -- подделкой оказались дипломы о высшем и среднем образовании и школьный аттестат.