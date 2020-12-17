В Набережных Челнах 29 школ и гимназий получили письмо от администрации города со списком из 55 сообществ ВКонтакте и требованием прислать информацию об учениках, которые в них состоят.
До 17 декабря на адрес vochelny@mail.ru необходимо отправить заполненную таблицу, в которой надо указать номер школы, количество «выявленных несовершеннолетних Вашей школы» и ссылки на группы, в которых они состоят; также нужно сообщить о «планируемых профилактических мерах воздействия». Отправитель просит «отнестись серьезно» и подчеркивает, что письмо предназначается для служебного пользования.
55 «деструктивных» пабликов разбиты на 4 категории:
- «пропаганда нетрадиционного ислама», например, «Счастье в Исламе», «Жены арестованных мусульман», «Коран и Сунна в понимании саляфов»
- националистические, например, «Тесак — фан-сообщество», «Народная Самооборона», «Призрак майдана», «Акции протеста», РФО «ПАМЯТЬ», «Русские против Путина», «Русские против самозванца»
- политические, в том числе «Он нам не Царь!», «Свободные новости», ФБК, «Команда Навального Казань», «Барака Обама», «дональд трамп», «Я против Путина и ЕР», «Денег нет вы держитесь!»
- хулиганские -- список исчерпывается группами «Челнинский модник», «Поясни за шмот», «Душа пацана» и Ultras shop Chelny
Специалистка по связям с общественностью исполкома Набережных Челнов, которая в свойствах таблицы значится её создательницей, пообещала, но не дала комментарий прессе. Заведующая управлением образования Татьяна Бросалина, которая разослала письмо, назвала его инициативой антитеррористической комиссии Татарстана в рамках профилактической работы.
Один из местных учителей рассказал «Медиазоне», что практически никто из классных руководителей в его школе, за исключением нескольких человек, не стал заниматься мониторингом соцсетей. По его словам, большинство его коллег негативно относятся к таким требованиям и не хотят «шпионить за учениками».
Ещё в июле в Татарстане анонсировали создание «специализированного отдела мониторинга социальных сетей» как части «многоуровневой архитектуры предупредительной работы по снижению рисков от» деструктивного контента в интернете. Была акцентирована важность «раннего выявления детей взоне риска, до совершения ими правонарушений».
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Надеюсь, к этим отчетам также этим школам потребуется приложить фотографии и ведео территорий отдыха школьников и график работы территорий школ. И уже делать комплексный вывод, почему дети шарятся по заброшкам и гаражам и состоят в группах. Если директора школ ******* и недают детям даже в их дество нормально и безопасно отдохнуть, чему вообще можно удивляться, что растут недовольные и вороватые *******.