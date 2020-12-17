В Набережных Челнах 29 школ и гимназий получили письмо от администрации города со списком из 55 сообществ ВКонтакте и требованием прислать информацию об учениках, которые в них состоят.

До 17 декабря на адрес vochelny@mail.ru необходимо отправить заполненную таблицу, в которой надо указать номер школы, количество «выявленных несовершеннолетних Вашей школы» и ссылки на группы, в которых они состоят; также нужно сообщить о «планируемых профилактических мерах воздействия». Отправитель просит «отнестись серьезно» и подчеркивает, что письмо предназначается для служебного пользования.

55 «деструктивных» пабликов разбиты на 4 категории:

«пропаганда нетрадиционного ислама», например , «Счастье в Исламе», «Жены арестованных мусульман», «Коран и Сунна в понимании саляфов»

«Счастье в Исламе», «Жены арестованных мусульман», «Коран и Сунна в понимании саляфов» националистические , например , «Тесак — фан-сообщество», «Народная Самооборона», «Призрак майдана», «Акции протеста», РФО « ПАМЯТЬ», «Русские против Путина», «Русские против самозванца»

например «Тесак — фан-сообщество», «Народная Самооборона», «Призрак майдана», «Акции протеста», РФО ПАМЯТЬ», «Русские против Путина», «Русские против самозванца» политические , в том числе « Он нам не Царь!», «Свободные новости», ФБК , «Команда Навального Казань», «Барака Обама», «дональд трамп», «Я против Путина и ЕР», «Денег нет вы держитесь!»

в том числе Он нам не Царь!», «Свободные новости», ФБК «Команда Навального Казань», «Барака Обама», «дональд трамп», «Я против Путина и ЕР», «Денег нет вы держитесь!» хулиганские -- список исчерпывается группами « Челнинский модник», «Поясни за шмот», «Душа пацана» и Ultras shop Chelny

Специалистка по связям с общественностью исполкома Набережных Челнов, которая в свойствах таблицы значится её создательницей, пообещала, но не дала комментарий прессе. Заведующая управлением образования Татьяна Бросалина, которая разослала письмо, назвала его инициативой антитеррористической комиссии Татарстана в рамках профилактической работы.

Один из местных учителей рассказал «Медиазоне», что практически никто из классных руководителей в его школе, за исключением нескольких человек, не стал заниматься мониторингом соцсетей. По его словам, большинство его коллег негативно относятся к таким требованиям и не хотят «шпионить за учениками».

Ещё в июле в Татарстане анонсировали создание «специализированного отдела мониторинга социальных сетей» как части «многоуровневой архитектуры предупредительной работы по снижению рисков от» деструктивного контента в интернете. Была акцентирована важность «раннего выявления детей взоне риска, до совершения ими правонарушений».