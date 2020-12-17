Соцсеть «Одноклассники» запустила сервис «Окно».

Он позволяет искать собеседников в случайном порядке и общаться в формате видеочата, не выходя из социальной сети. В «Окне» можно быстро найти собеседника с помощью простых поисковых параметров: пола, возраста, общих интересов. Пользователи сами выбирают, общаться с появившимся в «Окне» человеком или выбрать следующего пользователя для знакомства.

Механика сервиса напоминает всемирно известную и самую большую платформу рандомных видеочатов «Чатрулет» В первые годы работы «чат-рулетка» стала скандальной из-за того, что участники чатов использовали их в эротических целях, в 2010 году каждый восьмой чат включал «взрослый контент». Создателем сервиса стал 17-летний выходец из России Андрей Терновский. Позже Chatroulette сумела победить эротический уклон, официально «откровенно взрослого контента» там сейчас 3,1%.

В 2019 году ВКонтакте запустила приложение для знакомств на основе профилей в соцсети с акцентом на видеочаты, видеоистории и видеозвонки. Сейчас у Lovina средняя оценка 2,3 в Google Play, пользователи жалуются на разнообразные баги.

Ещё в 2010 в Mail.ru попытались оседлать волну популярности Chatroulette и запустили videochat.mail.ru, но сервис популярным не стал.