Nobroker.in — самый воинственный стартап, который я когда-нибудь видел. Открываешь его FAQ, а там почти в каждом ответе что-то типа «т. к. мы хотим уничтожить риэлторов, то …» или «риэлторов не должно остаться в Индии, поэтому …». Да и название проекта тоже говорящее.

В общем, они хотят, чтобы индусы сдавали друг другу дома и квартиры напрямую. А риэлторы должны быть уничтожены! Ориентация на прямого арендатора довольно нестандартна для доски объявлений; cian, avito.недвижимость и их индийские аналоги берут деньги с публикующих объявления, это удобнее, привычнее, понятнее для всех. Из этого неизбежно следует, что «профессиональные публикаторы», т. е. агенты, для cian’ов и остальных выгодны — они же и несут деньги, а значит сервисы подстраиваются под нужды агентов.

По большому счету, конечные пользователи от этого только страдают — им становится сложнее обойтись без агентов, а агентам ведь приходится платить очень значительные деньги за в общем-то тривиальную услугу. Да, конечно, систему можно перехитрить, кто-то таки сдает или снимает напрямую, но их меньшинство.

Nobroker, соответственно, взял очень четкое и понятное клиенту позиционирование: у нас нет агентов, у нас только прямые арендаторы и арендодатели, по объявлениям у нас с вас не будут брать комиссию. Чтобы агентов действительно не было, они прозванивают все объявления и задают собственникам контрольные вопросы («Скажите, у вас какого размера холодильник? А на каком этаже квартира?» — какой риэлтор ответит на эти вопросы без запинки, если ему не дать времени открыть блокнот?) Арендатора проверить сложнее, но в общем тоже можно, все механизмы в борьбе с ботами отработаны: Nobroker считает просмотры, сличает разумность поисковых запросов, ведет черные списки симкарт и так далее.

Ну, а дальше обычная доска объявлений. Собственники постят, арендаторы ищут. Контакты скрыты, первые десять открываются бесплатно, за остальные надо платить, но стоимость естественно несопоставима с обычной комиссией обычного агента. Дополнительные источники дохода — реклама и платформа по обслуживанию платежей за аренду, но, мне кажется, те и другие должны быть невелики. Тот, кто не купился на услуги агента, и дополнительные сервисы будет покупать неохотно.

Сейчас nobroker работает в трех городах Индии, включая Мумбаи, уже поднял $20 миллионов на расширение, риэлторы должны быть уничтожены по всей стране. В Москве есть очень похожий TheLocals, вроде бы TheLocals даже старше, но пока куда менее успешен.

#стартапдня

Posted by Alexander Gornyi on Tuesday, 17 January 2017