Сбербанк и китайская компания Alibaba Group, возможно, в первой половине 2017 года создадут совместное предприятие в сфере интернет-торговли, сообщает «Коммерсантъ». Предполагается, что Alibaba внесет в предприятие действующий бизнес по трансграничной торговле в России, СНГ и, может быть, в других странах Восточной Европы. Основное финансирование возьмет на себя Сбербанк, который, кроме того, предоставит маркетинговые и логистические технологии.

По данным источников газеты, которые знакомы с ситуацией, СП будет как российское юридическое лицо, а Сбербанку в компании будет принадлежать не менее 50%. Другой собеседник «Ъ» рассказал, что стоимость новой компании будет составлять несколько миллиардов долларов и СП станет крупнейшим игроком на рынке трансграничной интернет-коммерции в России и других странах.

Осенью 2016 года Сбербанк выступал с инициативой построить на основе своих ресурсов и инфраструктуры «национальную экосистему» по примеру крупных компаний в сфере интернет-торговли (Google, Amazon, Facebook, Tencent и Alibaba). В банке оценивали, к 2025 году объем экономики такой экосистемы, вероятно, составит 65 трлн рублей.